Koronavirüs onu Asya'nın en zengini yaptı

Sahip olduğu aşı ve şişelenmiş su şirketi sayesinde serveti bu yıl 7 milyar dolar artan Zhong Shanshan, petro-kimya imparatoru Mukesh Ambani ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı geride bırakarak Asya’nın en zengin insanı ünvanını ele geçirdi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 77,8 milyar dolar değerinde serveti bulunan "yalnız kurt" lakaplı iş insanının diğer faaliyet gösterdiği sektörler arasında, gazetecilik, mantar yetiştiriciliği ve sağlık hizmetlerini de bulunuyor.

Aşı şirketinin hisseleri yüzde 2 binden fazla yükseldi

Bununla birlikte Zhong, Nisan ayında aşı üreticisi Beijing Wantai Biological'ı halka arz etti ve Çin borsasındaki hisseleri büyük oranda yükseldi. Ardından, Kovid-19 aşısı geliştiren kurumlardan biri olan şirketin hisseleri yüzde 2 binden fazla artış gösterdi.

Aşı şirketinden üç ay sonra şişelenmiş su şirketi olan Nongfu Spring’i de halka arz eden Zhong, şirketin hisselerinin yüzde 155’ten fazla yükselmesini sağladı.Bu durum ise onun daha önce Çin ve Asya'nın en zengin kişisi olan Alibaba’nın kurucusu Jack Ma'nın önüne geçmesini sağladı.

Tarihin en hızlı servet artışlarından biri

Bloomberg, bu çarpıcı yükselişin tarihteki en hızlı servet artışlarından biri olduğunu ve Zhong'u Asya'da birinciliğe yükselttiğini vurguladı.

Bu yılın başlarında Facebook, Ambani'nin sahibi olduğu indirimli Hintli mobil internet şirketi Reliance Jio'ya 5,7 milyar dolar yatırım yapmıştı. Hintli milyarder sahip olduğu Reliance Industries'i bir teknoloji ve e-ticaret devine dönüştürmek için anlaşmalar gerçekleştirirken servetinin 18,3 milyar dolardan 76,9 milyar dolara yükseltti, ancak bu bile Zhong’u yakalamasına yetmedi.

ABD ile gerginlik Çinli teknoloji devlerini etkiledi

Jack Ma ise Alibaba’nın Çinli düzenleyiciler tarafından artan incelemesiyle karşı karşıya kalmasıyla, servetin 61, 7 milyar dolardan 51, 2 milyar dolara düşmesi sonucunu yaşadı. Alibaba, tekelci davranış iddiaları üzerine soruşturulurken, bağlı kuruluşu Ant Group'un hisseleri de borsa da kasım ayında bloke edildi.

Bu arada, Çin'in yeni milyarderlerinin çoğu teknoloji endüstrisinden geliyor. Ancak Çin ile ABD arasında Huawei, TikTok ve WeChat nedeniyle artan gerginlikler, bu yıl Çin teknoloji hisselerinin değerlerinin düşmesine neden oldu.

Zenginlerin serveti 10,2 trilyon dolar arttı

Öte yandan, Amazon kurucusu Jeff Bezos da dahil olmak üzere dünyanın en zengin çoğunluğu Covid-19 pandemisi esnasında servetlerine servet kattı. Dünyanın en büyük yatırım bankaları arasında yer alan UBS'in Ekim ayında yayımladığı rapora göre, koronavirüs pandemisi yüzünden milyonlarca insanın işsiz kaldığı dönemde milyarderlerin serveti 10,2 trilyon dolar artış gösterdi.