Koronavirüs olan Erdoğan için canlı yayında şok hareket

A Haber'de sabah haberlerini sunan Erkan Tan, canlı yayında herkesi şaşırttı. Tan, ellerini kaldırıp, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yakalandıkları koronavirüs sebebiyle evlerinde tedavi görüyorlar. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Erdoğan sağlık durumunu açıkladığı son videolu mesajda 'Hiç alışkın değiliz bizi eve hapsettiler' dedi. Bu sabah A Haber canlı yayınında sunucu Erkan Tan'ın gündeminde Erdoğan ve eşinin hastalığı vardı. Erkan Tan canlı yayında pek görülmeyen bir şeye imza attı. Haber sunarken ellerini kaldırıp Erdoğan için 'Allahım sana yalvarıyoruz' diyerek dua etti.