  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti! AK Parti'nin ilçe kongreleri bugünden itibaren yeniden başlıyor

Koronavirüs nedeniyle ara verilen AK Parti ilçe kongreleri bugünden itibaren yeniden başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:16:00 -
Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti! AK Parti'nin ilçe kongreleri bugünden itibaren yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır yapılamayan AK Parti ilçe kongrelerinin bugünden itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

2019'un aralık ayının son günlerinde 7. Olağan Kongre sürecini başlatan AK Parti'de bazı ilçelerin kongreleri tamamlanmış ancak 13 Mart itibarıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kongrelerin ertelendiği açıklanmıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte kongre takvimini yeniden ele alan AK Parti, programını belirleyerek ilçe kongrelerine bugünden itibaren yeniden başlıyor.

2019'un aralık ayının son günlerinde başlayan ve 13 Mart'a kadar geçen sürede 973 ilçeden sadece 187'sinde kongre yapılmıştı.

İlçe kongrelerinin ardından il kongrelerine geçilecek

İlçe kongrelerinin eylül sonuna kadar sürmesi planlanırken, bu süreç sonunda il kongrelerine geçilmesi birinci öncelik taşıyor.

Olağan kongre Mayıs 2021'de

Öte yandan 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin ise önümüzdeki yılın mayıs ayında yapılması planlanırken, ilçe kongrelerinde alınacak sıkı tedbirler de göze çarptı.

İşte sıkı tedbir kararları dikkat çeken kongrelerde alınacak önlemler:

- Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerden, zorunlu olmadıkça kongreye katılmamaları istenecek.

- Salonlara, yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek.

- Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda gerçekleştirilecek.

- Kongrede kullanılacak tüm ekipman ve alanlar dezenfekte edilecek.

- Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak.

- Kongreye gelenler, salonda tıbbi maske takacak ve maskeyi belli aralıklarla değiştirecek.

- Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak.

- Katılımcılara kolonya ile dezenfektan dağıtılacak ve görevliler, salonlara girişte ateş ölçümü yapacak.

- İlçe kongrelerinden tokalaşmak ve sarılmak yasak olacak.

- Salonlarda oturma yerleri, koltuklar arasında en az 90 santimetre mesafe olacak şekilde ayarlanacak.

- Konuşmacılar, konuşma süresini kısa tutacak.

- Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak.

- Kongrelerde kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Gündem

Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi

Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama ya..
Yeditepe Üniversitesi
Eğitim

Yeditepe Üniversitesi

70 ülkede 700’den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması ile vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerd..
Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı