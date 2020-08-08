Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti! AK Parti'nin ilçe kongreleri bugünden itibaren yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır yapılamayan AK Parti ilçe kongrelerinin bugünden itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

2019'un aralık ayının son günlerinde 7. Olağan Kongre sürecini başlatan AK Parti'de bazı ilçelerin kongreleri tamamlanmış ancak 13 Mart itibarıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kongrelerin ertelendiği açıklanmıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte kongre takvimini yeniden ele alan AK Parti, programını belirleyerek ilçe kongrelerine bugünden itibaren yeniden başlıyor.

2019'un aralık ayının son günlerinde başlayan ve 13 Mart'a kadar geçen sürede 973 ilçeden sadece 187'sinde kongre yapılmıştı.

İlçe kongrelerinin ardından il kongrelerine geçilecek

İlçe kongrelerinin eylül sonuna kadar sürmesi planlanırken, bu süreç sonunda il kongrelerine geçilmesi birinci öncelik taşıyor.

Olağan kongre Mayıs 2021'de

Öte yandan 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin ise önümüzdeki yılın mayıs ayında yapılması planlanırken, ilçe kongrelerinde alınacak sıkı tedbirler de göze çarptı.

İşte sıkı tedbir kararları dikkat çeken kongrelerde alınacak önlemler:

- Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerden, zorunlu olmadıkça kongreye katılmamaları istenecek.

- Salonlara, yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek.

- Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda gerçekleştirilecek.

- Kongrede kullanılacak tüm ekipman ve alanlar dezenfekte edilecek.

- Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak.

- Kongreye gelenler, salonda tıbbi maske takacak ve maskeyi belli aralıklarla değiştirecek.

- Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak.

- Katılımcılara kolonya ile dezenfektan dağıtılacak ve görevliler, salonlara girişte ateş ölçümü yapacak.

- İlçe kongrelerinden tokalaşmak ve sarılmak yasak olacak.

- Salonlarda oturma yerleri, koltuklar arasında en az 90 santimetre mesafe olacak şekilde ayarlanacak.

- Konuşmacılar, konuşma süresini kısa tutacak.

- Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak.

- Kongrelerde kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek.