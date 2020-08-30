Koronavirüs mutasyona uğradı! İşte yeni ismi ve etkileri
Endonezya'dan gelen koronavirüs haberleri dünya gündemine bomba gibi düştü. Ülkedeki uzmanlar koronavirüsün mutasyona uğradığını ve yeni halinin etkilerine ilişkin önemli bilgiler verdi.
Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüste birinci dalga henüz sona ermeden birçok ülkeden sarsıcı haberler gelmeye devam ediyor.
Asya ülkesi Endonezya’da koronavirüs tespit edilen yeni vakalarda virüsün mutasyona uğramış yeni bir hali ortaya çıktı.
Endonezya’da son 24 saate 2 bin 858 vaka bildirildi. Geçen aya kıyasla vaka sayısında artış olduğu kaydedildi.
Ülkede bulunan Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü yardımcısı Herawati Sudoyo, koronavirüsün mutasyona uğradığını ve D614G isimli hale dönüştüğünü söyledi. Sudoyo, virüsün yeni halinin çok bulaşıcı olduğunu ancak etkisinin zayıf olduğunu söyledi.
Endonezya’da gelen haberler sonrası birçok kişi vakalardaki artışın mutasyondan kaynaklı olduğunu düşünüyor.