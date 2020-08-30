  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Koronavirüs mutasyona uğradı! İşte yeni ismi ve etkileri
Spor

Koronavirüs mutasyona uğradı! İşte yeni ismi ve etkileri

Endonezya'dan gelen koronavirüs haberleri dünya gündemine bomba gibi düştü. Ülkedeki uzmanlar koronavirüsün mutasyona uğradığını ve yeni halinin etkilerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 21:02:00 -
Koronavirüs mutasyona uğradı! İşte yeni ismi ve etkileri

Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüste birinci dalga henüz sona ermeden birçok ülkeden sarsıcı haberler gelmeye devam ediyor.

Asya ülkesi Endonezya’da koronavirüs tespit edilen yeni vakalarda virüsün mutasyona uğramış yeni bir hali ortaya çıktı.

Endonezya’da son 24 saate 2 bin 858 vaka bildirildi. Geçen aya kıyasla vaka sayısında artış olduğu kaydedildi.

Ülkede bulunan Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü yardımcısı Herawati Sudoyo, koronavirüsün mutasyona uğradığını ve D614G isimli hale dönüştüğünü söyledi. Sudoyo, virüsün yeni halinin çok bulaşıcı olduğunu ancak etkisinin zayıf olduğunu söyledi.

Endonezya’da gelen haberler sonrası birçok kişi vakalardaki artışın mutasyondan kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Muhalefete Abdullah Gül şoku
Gündem

Muhalefete Abdullah Gül şoku

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü Abdullah Gül, muhalefetin tabanına yapılan ankette ..
Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var
Gündem

Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var

Türkiye-İran sınırında Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit old..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı