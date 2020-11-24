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Gündem Koronavirüs meslek hastalığı sayıldı mı?
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Koronavirüs meslek hastalığı sayıldı mı?

Koronavirüs meslek hastalığı sayılır mı? Korona virüsün meslek hastalığı sayılması önerisinin Türkiye Büyüt Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den son dakika Koronavirüs meslek hastalığı açıklaması geldi. Peki Koronavirüs meslek hastalığı sayıldı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:59:00 - 2020-11-24 11:05:54
Koronavirüs meslek hastalığı sayıldı mı?

TBMM Sağlık Komisyonu’nda tüm partilerin temsilcileri, COVID-19 rahatsızlığının sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması konusunda görüş birliğine vardı. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, “Ülkemizde sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını düzeltemiyoruz. Doktor arkadaşlarım çocuklarını kimseye bırakamadıklarını söylüyorlar. Acilen eşlerinin idari izinli sayılmasını gündeme getirebiliriz” demişti.

Bahçeli’den Koronavirüs meslek hastalığı desteği

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için Meclis’te her türlü desteği vereceğini açıkladı. Bahçeli, “Covid-19'un meslek hastalığı sayılması konusunda TBMM'de üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın teminatını veriyoruz.” diye konuştu.

 

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