Koronavirüs köpekler ve kediler arasında yayılıyor mu? Bilim insanları cevapladı

Hakemli bilim dergisi PNAS’ta yayımlanan araştırmada, kedilerin ve köpeklerin korona virüsle enfekte olabileceğini fakat iki türün de hastalanmayacağını gösterdi. Bulguların aşı çalışmalarına katkı sağlayabileceği varsayılıyor.

Araştırmacılar, Köpeklerin ve kedilerin burunlarına pipet yerleştirerek hayvanlara bu şekilde virüs bulaştırdı. Köpeklerin virüsü yaymadığı, kedilerinse yaydığı ve diğer kedilere bulaştırdığı incelendi. Bilim insanları, incelenen iki hayvanın da hastalık belirtisi göstermediğini söyledi.

Peki kediler virüsü yayabiliyorsa, neden insanlara bulaştırmıyorlar? Bunun bir nedeni enfekte insan sayısının fazla olması ve insanların virüsü kedilere bulaştırması.

Enfeksiyonun günlük hayatta laboratuvar ortamından epey farklı işlemesi de diğer olası sebeplerden bir tanesi.