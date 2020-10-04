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Gündem Koronavirüs kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman
Gündem

Koronavirüs kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:54:00 -
Koronavirüs kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il Adıyaman

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'ın kitle bağışıklığında en yüksek il olduğunu açıkladı.

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye de koronavirüsle mücadelesini üstün bir başarıyla sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalarına yaptığı tebrikle başarı tescillenmiş oldu. 

Kitle bağışıklığı en yüksek il

Türkiye'deki koronavirüs salgınında 'kitle bağışıklığı' ve 'vaka sayısı-hasta sayısı' konusu gündemde iken Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğu bilgisini aldığını söyleyen Sarıkaya, "Koca, cep telefonundan girip bazı illerin ilçelerine kadar ulaştı ve oradaki salgın durumuna yönelik her veriyi anında görme olanağına sahip. Filyasyon ekiplerinin ne kadar zamanda oraya gittiğini, nasıl bir tıbbi müdahalede bulunduklarını, hangi ilaçları verdiklerinden veriler anında cep telefonuna ulaşıyor. Bu aşamada kitle bağışıklığının en yüksek nerede oluştuğunu soruyorum, ekrandan bakıp, “Adıyaman” yanıtını veriyor" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı müjdesi

Öte yandan dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşıda ilerleme kaydedildiğini ve insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini vermişti.

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