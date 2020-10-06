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Sağlık Koronavirüs ishal yapar mı?
Sağlık

Koronavirüs ishal yapar mı?

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığının salgına dönüşmesi psikolojimizi olduğu kadar fizyolojimizi de oldukça etkiliyor. Özellikle kalıcı etkileri konusunda endişe edilen koronavirüsün birçok belirtisi bulunuyor. Peki, Koronavirüs ishal yapar mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:21:00 -
Koronavirüs ishal yapar mı?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste gün geçtikçe yeni belirti ve bulguler elde edildi. Vatandaşlar sıklıkla koronavirüsün belirtilerini araştırıyor. Peki, ishal koronavirüs belirtilerinden biri midir?

Koronavirüs ishal yapar mı?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;

Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybı.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Stres bağırsakları etkiliyor

Ne kadar stres yaşarsak bağırsaklarımız kasılmaya, ağrı oluşmaya ya da ishal, kabızlık meydana gelir.

Bunlarla mücadele etmek için yararlı bakterileri vücuduma eklemeliyiz.

Doğal probiyotikler, turşu suyu ve sirkede yararlı bakteriler vardır. Bunlar asidik yiyecekler.

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