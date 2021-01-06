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Sağlık Koronavirüs ilacı bulundu mu? | Koronavirüs bitiyor mu?
Sağlık

Koronavirüs ilacı bulundu mu? | Koronavirüs bitiyor mu?

Koronavirüs ilacı son durum | Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitiriyor. Pek çok ülke aşılama çalışmalarına başladı. Türkiye'de de aşıların ocak ayı ortasında yapılması planlanıyor. Bilim insanları aynı zamanda tedaviye yönelik ilaçları geliştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ortaya atılan iddia milyonları heyecanlandırdı. Peki, koronavirüs ilacı bulundu mu? | Koronavirüs ilacını bulan kim? | Koronavirüs ilacını bulan kişi Türkiye'ye mi geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:01:00 - 2021-01-06 09:09:02
Koronavirüs ilacı bulundu mu? | Koronavirüs bitiyor mu?

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı mücadele sürüyor. Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan bu hastalık sebebiyle yaşamını yitiriyor. İngiltere, Rusya, ABD gibi pek çok ülkede aşılama çalışmaları sürüyor. Türkiye’de de Sinovac aşının kullanıma başlaması ocak ayı ortasında gerçekleşecek. Bu gelişmeler yaşanırken heyecanlandırıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Peki, koronavirüse karşı ilaç mı bulundu?

Koronavirüs ilacı bulundu mu? | Koronavirüs bitiyor mu?

CNN Türk canlı yayınına katılan SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, koronavirüsü 30 saniyede yok eden ilacı bulan kişinin İslam ülkelerinden birinde yaşadığını ifade etti.

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yardımcılarıyla görüştüğünü belirten Bayrakçı, "Bu kişinin Türkiye'ye gelişi yoktu hemen kaldırıldı. Önümüzdeki hafta gelecek" diye konuştu.   

Söz konusu ilaçla 340 kişinin sağlığına kavuştuğunu ifade eden Bayrakçı, "Ben tanık olduğum için bu kadar emin konuşuyorum. Sayın Bakan'ın ifadesine göre bir kaç ay içerisinde her şeyi çok çabuk hallederiz diyor. Ve ilacı bütün dünyanın hizmetine sunacağız" dedi.

Aynı programda konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise bu açıklamaların bilimsel olmadığını ifade etti.

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