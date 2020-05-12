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Yerel

Koronavirüs iddiası ilçeyi karıştırdı! Taziyeye giden kadın birçok kişiye virüs bulaştırdı

Geçtiğimiz günlerde Van'ın İpekyolu ilçesinde taziye ziyareti sonrası birçok kişi koronavirüse yakalanmıştı. Van'da yaşanan olayın bir benzeri Sakarya'da meydana geldi. Akyazı ilçesinde taziyeye giden koronavirüs hastasının çok sayıda kişiye virüs bulaştırdığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:00:00 -
Koronavirüs iddiası ilçeyi karıştırdı! Taziyeye giden kadın birçok kişiye virüs bulaştırdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden bir kadının çok sayıda kişiye koronavirüs bulaştırdığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde ismi açıklanmayan bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurdu.

Testi pozitif çıktı

Yapılan testler sonucunda pozitif çıkan kadına koronavirüs teşhisi konuldu. Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı.

Taziye evine gitmiş

Koronavirüs teşhisi konan kadının taziye evine gittiği belirlendi. Kadının birçok kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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Yorumlar

Kemal

Allah bunlara aklı boşuna vermiş, yahu bu ne cahilliktir! Bilim insanlarının, doktorların hemşirelerin emeklerine yazık. Bu ne vurdum duymazlıktır.
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