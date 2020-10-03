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Sağlık Koronavirüs için Koku duyusu kaybı 'öksürük veya ateşten daha güvenilir' belirti olabilir
Sağlık

Koronavirüs için Koku duyusu kaybı 'öksürük veya ateşten daha güvenilir' belirti olabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, koku duyusu kaybı, öksürük veya ateşten daha güvenilir bir korona virüs belirtisi olabilir.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:01:00 -
Koronavirüs için Koku duyusu kaybı 'öksürük veya ateşten daha güvenilir' belirti olabilir

Londra'daki UCL Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, daha önce koku ve tat alma duyusunu kaybetmiş 590 kişinin yüzde 80'inde korona virüse karşı antikor oluştuğu tespit edildi. Bu, o kişilerin korona virüse yakalanmış ve bağışıklık kazanmış olduğunun göstergesidir.

Antikor geliştirmiş olan kişilerin yüzde 40'ında ise tat ve koku duyusu kaybı dışında başka hiçbir belirti ortaya çıkmamıştı. Fakat bu araştırma sadece hafif belirti gösteren kişilerle yapılmış.

Tat ve koku alma duyusunun geçici olarak kaybedilmesinin korona virüs belirtisi olabileceğine dair veriler kısa sürede gündeme gelmişti ve bunlar mayıs ortalarında resmi Covid-19 belirtileri listesine alınmıştı.

Yeni yapılan araştırmaya göre, tüm Covid-19 hastalarında tat ve koku kaybı belirtisi görülmeyebilir, fakat bu hislerde kayıp varsa kişi büyük ihtimalle korona virüse yakalanmış demektir.

 

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