  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Koronavirüs hastalarına yardımcı olan robot geliştirildi

Hindistan’da yaşayan Pratik Tirodkar isimli 23 yaşındaki bir mühendis, hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koronavirüs hastalarına yardımcı olabilen bir robot geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 05:13:00 -
Koronavirüs hastalarına yardımcı olan robot geliştirildi

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde yaşayan Pratik Tirodkar isimli 23 yaşındaki bir mühendis, hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koronavirüs hastaları ile ilgilenen 'internet kontrollü' bir robot geliştirdi.

23 yaşındaki mühendis Pratik Tirodkar, geliştirdiği yeni robotun, sağlık personellerine ihtiyaç duymadan koronavirüs hastalarına yiyecek, içecek ve ilacın yanı sıra hastalık ile başa çıkmaları için ne yapmaları gerektiği konusunda bazı tavsiyeler de verdiğini belirtti. Tirodkar, türünün ilk örneği olan Coro-bot'un hastalar arasındaki fiziksel teması da ortadan kaldırdığını ve bazı hastanelerde hizmet vermeye başladığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı