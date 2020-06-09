Koronavirüs hastalarına yardımcı olan robot geliştirildi

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde yaşayan Pratik Tirodkar isimli 23 yaşındaki bir mühendis, hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koronavirüs hastaları ile ilgilenen 'internet kontrollü' bir robot geliştirdi.

23 yaşındaki mühendis Pratik Tirodkar, geliştirdiği yeni robotun, sağlık personellerine ihtiyaç duymadan koronavirüs hastalarına yiyecek, içecek ve ilacın yanı sıra hastalık ile başa çıkmaları için ne yapmaları gerektiği konusunda bazı tavsiyeler de verdiğini belirtti. Tirodkar, türünün ilk örneği olan Coro-bot'un hastalar arasındaki fiziksel teması da ortadan kaldırdığını ve bazı hastanelerde hizmet vermeye başladığını söyledi.