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Korona Virüs Koronavirüs güncel vaka sayısı | Koronavirüs bugün kaç vaka var?
Korona Virüs

Koronavirüs güncel vaka sayısı | Koronavirüs bugün kaç vaka var?

Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti? | Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda vatandaşları tedbirlere uymaya davet ediyor. Pek çok kişi 'Bugün kaç koronavirüs vakası var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bugün kaç kişi koronadan öldü? 28 Kasım koronavirüs tablosu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:41:00 -
Koronavirüs güncel vaka sayısı | Koronavirüs bugün kaç vaka var?

Koronavirüs günlük tablo | Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve doktorlar vatandaşları tedbirlere uymaya davet ediyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?

Koronavirüs güncel vaka sayısı | Koronavirüs bugün kaç vaka var?

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443  Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

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