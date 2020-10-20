Koronavirüs gerçeği çok başka

Her gün ısrarla yapılan maske, mesafe ve hijyen kuralları uyarılarına rağmen halkın bir kesiminin tedbirlere uymaması nedeniyle vaka sayıları artarken uzmanlar, kış aylarının gelmesi vaka sayılarının daha da artacağını konusunda hemfikir. Vatandaşların da tedbirlerini buna göre artırması şart. Koronavirüs vakasının Türkiye’de görülmesinin hemen ardından bir hastasından bulaşan virüsü yenerek görevine dönen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, "tedbirsizlik kadar toplumda yanlış inanışların da salgınla mücadeleye engel teşkil ettiğini belirterek “Toplumda hastalık için ‘artık bitiyor’ ya da ‘mutasyon geçirdi, eski ciddiyeti kalmadı’ gibi yanlış algılar var. ‘Bu hastalık gerçek değil, medyanın bizleri aldatması’ diyenlerden tutun da, ‘Bu hastalık bize bulaşmaz, genetik olarak biz farklıyız’ diyenlere kadar, kelle paça çorbası önerenlere kadar bir sürü saçmalıklar yaşandı. Tüm bunlar maalesef tedbirlere ciddiyeti gevşetti” dedi.

En etkili yöntem: Önlem!

Salgının kış ayında artacağını ve zorlu bir kış mevsiminin bizleri beklediğini aktaran Prof. Dr. Akkoyunlu şöyle devam etti; “Herkesin tam olarak tedbirlere uyması sağlanamadığında maalesef tedbirler uymayanlar vasıtası ile hastalıklar aramızda yayılmaya devam edecek. O nedenle tedbirleri eksiksiz uymamız şart. Şu anda virüse karşı en etkili yöntem önlem almak. Bir de şu anda tam bir aşı çılgınlığı yaşanıyor. Kimisi zatürre aşısının kimisi de grip aşısının virüse karşı koruyucu olduğunu anlatıyor. Maalesef bilmemiz gerekiyor ki zatürre aşısı sadece streptokokus pnömonia dediğimiz bir bakteriye karşı etkili. Oysa korona bir virüs. Yani virüse karşı hiç etkisi yok. Grip aşısı ise sadece influenza gribine etkili bir aşı. Onun da koronaya karşı bir etkinliği yok. Bu kadar yanlış ve gereksiz bilgilere karşı şunu söyleyebilirim ki; sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmezseniz hiçbir ürün sizi virüsten korumayacaktır.”