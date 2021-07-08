Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı

Koronavirüs aşılama işlemleri yurt genelinde büyük bir hızla devam ederken hastalığı geçirenlere tek doz olarak uygulanması planlanan aşı kararında tepkiler sonrası geri adım atıldı.

Sırası gelenler aşısını olabilecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara da artık 2. doz yapılacak. Randevuların açıldığı 2. doz aşıda sırası gelenler aşısını olabilecek.

Aşı kimliği için 2 doz isteniyor

Avrupa'ya seyahatlerde istenen aşı kimliğinde hastalığı geçirseniz de 2 doz aşı olma zorunluluğu var.

Hatırlatma dozu 6 aydan 3 aya indirilmişti

Türkiye'de koronavirüse yakalanarak, hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra uygulanan aşı geçtiğimiz günlerde 3 aya düşürülmüştü. Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca hatırlatma dozuyla ilgili olarak "Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi" ifadelerini kullanmıştı.