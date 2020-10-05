Koronavirüs dev maça engel oldu

İtalya Serie A ekibi Napoli'de 2'si oyuncu, 1'i de teknik heyetten olmak üzere 3 kişide koronavirüs çıkması nedeniyle yerel sağlık makamlarının takımın deplasmana gidişine izin vermemesi yüzünden Napoli ekibi, Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanacak maça çıkmadı.

Ev sahibi Juventus ve hakemler karşılaşmanın başlama saatinde sahadaki yerini aldı.

Futbol kuralları gereği ilk yarının son anına kadar rakip takımın sahaya çıkması beklenirken, Torino'ya gidemeyen Napoli takımı sahaya çıkamadığı için ilk yarının bittiği anla beraber hakem Daniele Doveri, maçı tatil etme kararı aldı.

Maça çıkamayan Napoli takımının 3-0 hükmen yenik sayılacağı belirtiliyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Juventus başkanını arayıp maçın ertelenmesini talep etti ancak Juventus yönetimi bunu kabul etmedi.

Ne olmuştu?

Napoli takımında oyuncular Piotr Zielinski ve Elijf Elmas ile teknik heyetten 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Napoli kenti yerel sağlık makamları, karantinada kalınması gerektiğini belirterek Napoli'nin deplasman maçına gitmesine izin vermedi.

Juventus ne olursa olsun sahaya çıkacağını belirtmişti. İtalya'da takımların bir kereliğine maç erteleme hakkı var ancak Napoli'nin bu başvuruyu yapmadığı belirtildi.