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Dünya Koronavirüs Brezilya’yı resmen kırıp geçiriyor
Dünya

Koronavirüs Brezilya’yı resmen kırıp geçiriyor

Dünyayı kasıp kavuran korona salgını hız kesmezken ölenlerin toplam sayısı 2 milyon 750 bini geçti. Amerika’nın 543 bin ölümle başı çektiği salgında son günlerde koronanın en çok can aldığı ülke Brezilya.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:55:00 -
Koronavirüs Brezilya’yı resmen kırıp geçiriyor

 Yakup Sarıçiçek 

Aşırı sağcı Jair Bolsonaro’nun önlem almayı ısrarla reddettiği Brezilya’da korona virüsü salgınının oluşturduğu trajedi kontrolden çıkıyor. Ülkede önceki gün 3 bin 251 kişi virüsten ölürken, bu sayı ülkedeki günlük ölüm rekoru olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı, son bir günde kaydedilen yeni vaka sayısını da 82 bin 493 olarak açıkladı.

Bu verilerle ülkedeki ölü sayısı 300 bine yaklaştı; vaka sayısı da 12 milyonu geçti.  

Brezilya mutantı yayıldı

Bolsonaro’nun önlem almamaktaki ısrarı sürerken komşu ülkelerde de Brezilya mutantından endişe etmeye başladı. Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), daha bulaşıcı olduğu bilinen P1 adlı Brezilya varyantının Şili, Paraguay ve Uruguay’da da görüldüğünü açıkladı. PAHO Direktörü Carissa Etienne, “Brezilya bizi endişeye sevk ediyor” derken, ülkede Bolsonaro’ya tepkiler başladı. Brezilyalı yetkililer, ölenleri defnetmede sıkıntı yaşandığını belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
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