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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınında Türkiye'nin henüz birinci dalgayı atlatamadığını söyledi. Özlü, "Güney Kore, Singapur, Çin, birinci dalgayı büyük oranda kontrol altına alıp bitirdiler. Şimdi onlarda ikinci dalga korkusu var" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:28:00 -
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

"İkinci dalga riski var, bütün dünya bunu konuşuyor. Ama bizdeki ya da Rusya’daki durum farklı. Biz henüz birinci dalgayı atlatamadık" diyen Özlü, şöyle devam etti:

"Bizim şu an riskimiz daha ziyade birinci dalgada bir gecikme, duraklama, ya da geriye dönüş olabilir mi… Rusya’da ve Avrupa’da da durum böyle. Güney Kore, Singapur, Çin, birinci dalgayı büyük oranda kontrol altına alıp bitirdiler. Şimdi onlarda ikinci dalga korkusu var.

Şunu söylemekte yarar var. İkinci dalganın birinci dalga kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum. Çünkü biz virüsü tanıdık ve virüs karşısında daha deneyimliyiz, daha güçlüyüz. Aldığımız önlemlerin işe yaradığını gördük. Ancak etkin bir aşı bulununcaya kadar virüs hep bir yerlerde olacak ve bizi tehdit etmeye devam edecek. İkinci dalga korkusu her zaman olacak."

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Yorumlar

elazığlı

birinci dalga, ikinci dalga, sanıyorum, sanmıyorum, bugün mü desem, yarın mı desem? yani fala bakan esmer vatandaşları geçtiniz.
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Kul

Tam bir felaket tellalı bu adam.
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