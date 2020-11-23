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Dünya Koronavirüs aşısıyla ilgili kötü haber
Dünya

Koronavirüs aşısıyla ilgili kötü haber

Oxford Üniversitesi ile AstraZenaca isimli ilaç şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:16:00 - 2020-11-23 11:27:39
Koronavirüs aşısıyla ilgili kötü haber

İngiliz ilaç şirketi AstraZenaca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan AZD1222 adlı aşının ortalama yüzde 70 oranında etkili olduğunu duyurdu. AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, uygulanan dozlardan birinin yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı ifade edildi.

3 milyar doz üretilecek

Şirket tarafından yapılan açıklamada, aşının önemli bir yan etkiye neden olmadığı ve tüm etnik köken ve yaş gruplarında etkili olduğu duyuruldu. Bununla birlikte 2021 yılının sonuna kadar 3 milyar doz aşının üretilmesi için çalışamalara hızlı bir şekilde başlanacağı belirtildi.

Diğer aşılar yüzde 95 etkili 

AstraZeneca'nın ABD'li ve Alman rakipleri Pfizer/BionTech'ten geçen hafta yapılan açıklamada, geliştirilen aşının yüzde 95'ten fazla etkili olduğu duyurulmuştu. Bir diğer ABD şirket Moderna'nın aşısının ara sonuçlarında yüzde 94,5 etkili olduğı görülmüştü.

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