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Ekonomi Koronavirüs aşısını bulan Türklere müjdeli haber
Ekonomi

Koronavirüs aşısını bulan Türklere müjdeli haber

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech'in hisseleri 4 kat değerlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:59:00 -
Koronavirüs aşısını bulan Türklere müjdeli haber

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulan Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri, bir yılda 4 kat değerlendi.

Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının ilk defa İngiltere'de kullanılmaya başlanmasından sonra, ABD'de bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, ABD Gıda ve İlaç Dairesi´ne (FDA) Pfizer BioNTech aşısına "acil kullanım izni" (EUA) verilmesini tavsiye etti.

BioNTech firmasının geçen yıl aralık ayında hisse değeri 31 sent iken, bu hafta 129 sentten işlem gördü. Şirketin hisseleri, bir yıl içinde yaklaşık 4 kat değerlendi.

BioNTech, halka açık biyoteknoloji şirketi olarak Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından kuruldu. Firma uzun yıllar çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif bağışıklık terapileri üretti.

BioNTech bu yılın başlarında koronavirüs aşısı üzerinde çalışmaya başlayarak ABD ilaç devi Pfizer ile ortaklık kurdu.

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Yorumlar

Kemal

Yerli milli unutuldu galiba.. Alman vatandasi..
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Vahap Kalyoncu

İyi güzelde adamların (karı,koca) Türkiye hakkında tek bir lafını duymadık sanki sadece isimleri Türk.
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