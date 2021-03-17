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Sağlık Koronavirüs aşısını bebekler ve çocuklarda deneyecekler
Sağlık

Koronavirüs aşısını bebekler ve çocuklarda deneyecekler

Koronavirüs aşısının altı aylık ila 12 yaşındaki çocuklar üzerinde denenmeye başlanacağı Amerikan ilaç şirketi Moderna tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 03:30:00 -
Koronavirüs aşısını bebekler ve çocuklarda deneyecekler

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği Covid-19 aşısını altı aylık ila 12 yaşındaki çocuklar üzerinde denemeye başlayacağını duyurdu.

Moderna, aşısını küçük çocuklar üzerinde deneyecek ABD'li ilaç şirketi. Şirket ABD ve Kanada'da 6.750 çocuğun denemelere katılmasını planlıyor.

Çocukların ve gençlerin aşılanması salgının durdurulması için ulaşılması gereken sürü başığıklığına ulaşmakta kritik önemde görülüyor.

Çocuklarda virüs nedeniyle ağır hastalık geçirilmesi riski yetişkinlere daha düşük, ancak özellikle ergenlik çağındakilerde bulaştırma riski var.
Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel "Bu pediatrik çalışma Covid-19 aşısının daha küçük yaşlardaki potansiyel etkinliğini ve bağışıklık sağlayıcılığını değerlendirmemize yardımcı olacak" dedi.

Böylece hem Moderna hem de Pfizer Covid 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda aşılarını denemeye geçen yıl başlamıştı. Bu denemelerin sonuçları bekleniyor.

AstraZeneca çocuklar üzerindeki ilk denemesini geçen ay duyururken, Johnson & Johnson da ürettikleri aşıyı küçük çocuklar üzerinde deneyeceğini bildirdi, ancak henüz bir takvim açıklamadı.

 

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