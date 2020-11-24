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Dünya Koronavirüs aşısına onay verildiği anda 24 saat içinde dağıtacaklar
Dünya

Koronavirüs aşısına onay verildiği anda 24 saat içinde dağıtacaklar

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşının dağıtım tarihi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:32:00 -
Koronavirüs aşısına onay verildiği anda 24 saat içinde dağıtacaklar

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Pfizer ve Biontech'in ortak ürettiği aşının dağıtımına 10 Aralık'tan kısa bir süre sonra başlanabileceğini duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin ilgili birimi, aşının acil kullanım ruhsatı için bu tarihte toplanacak.

Azar, "Aşıyı, FDA onayından sonraki 24 saat içinde 64 bölgeye birden dağıtabileceğimize inanıyoruz. O zaman, ürün gelir gelmez uygulamaya başlayabilmeyi umuyoruz." dedi.

BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ilk aşıyı bulanlar olarak dünya manşetlerini süslemişti.

ABD, yıl sonuna kadar 40 milyon doz Covid-19 aşısı dağıtmayı hedefliyor. Sağlık çalışanları ve ciddi hastalıklara karşı en savunmasız kişilere öncelik verilecek.

 

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