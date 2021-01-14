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Gündem Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine çağrı: Onların da aşı olmalarını istiyorum
Gündem

Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine çağrı: Onların da aşı olmalarını istiyorum

Koronavirüs aşısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 18:47:00 - 2021-01-14 19:09:08
Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine çağrı: Onların da aşı olmalarını istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Aşının ardından Erdoğan, hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, AK Parti MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Kovid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Aşılarını gelir gelmez bakanımız ve bilim kurulu üyelerimiz yaptırdı. Aşı olanları sayısı Türkiye genelinde 300 bine yaklaştı.

"Aşıyı teşvik edelim"

Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum.

"225-30 milyon doz aşı da gelecek"

Almanya ile olan irtibatlarımız var. Bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. Onlar da mayıs civarında devreye girecek.

İlk etapta gelen aşı miktarı belki 25-30 milyon doz aşı da gelecek.

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Yorumlar

abdrhman

yazık verilen paralara. aşı çözüm değildir vede hiç olmayacaktır görürsünüz. bu yorumumuda not edin bir tarafa. yahudilerin icadı koron a aşısına çok dikkat edin. erkek çocuklarını kısırlaştırıp gay , kız çocuklarını kısırlaştırıp feminist ruhlu yapıyormu. yahudilerin icadı olan aşıya şüpheli yaklaşın derim. BİLMİYORLARSA BURADAN ÖĞRENSİNLER BİLİM ADAMLARINA DUYURULUR ; Korona bildiğimiz grip enfeksiyonudur. 
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Ayhan

Aşı varda biz mi olmadık reis aşı nerede bittik ne yapacaksanız yapın açın artık şu işyerlerimizi bittik haberiniz olsun...
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