Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine çağrı: Onların da aşı olmalarını istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Aşının ardından Erdoğan, hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, AK Parti MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Kovid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Aşılarını gelir gelmez bakanımız ve bilim kurulu üyelerimiz yaptırdı. Aşı olanları sayısı Türkiye genelinde 300 bine yaklaştı.

"Aşıyı teşvik edelim"

Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum.

"225-30 milyon doz aşı da gelecek"

Almanya ile olan irtibatlarımız var. Bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. Onlar da mayıs civarında devreye girecek.

İlk etapta gelen aşı miktarı belki 25-30 milyon doz aşı da gelecek.