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Sağlık Koronavirüs aşısı yan etkileri var mı? Koronavirüs aşışı baş ağrısı yapar mı?
Sağlık

Koronavirüs aşısı yan etkileri var mı? Koronavirüs aşışı baş ağrısı yapar mı?

Aşı olan bölgede şişlik olur mu? Türkiye’de koronavirüs aşı çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. Aşı takvimi Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamayla uygulanıyor. Aşı olacak vatandaşlar aşının yan etkisi olup olmadığını merak ediyor. Korona aşısı yan etkisi var mı? Korona aşısı ciddi yan etkisi oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 13:17:00 -
Koronavirüs aşısı yan etkileri var mı? Koronavirüs aşışı baş ağrısı yapar mı?

Korona aşısı ateş yapar mı?  Türkiye’de Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına 13 Şubat’ta acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak itibariyle 81 ilde belirlenen takvime göre aşılalar uygulanıyor. Vatandaşlar aşıların yan etkilerinin olup olmadığını merak ediyor. Korona aşısı olanda baş ağrısı olur mu?

Koronavirüs aşısı yan etkileri var mı? Koronavirüs aşışı baş ağrısı yapar mı?

Merak edilen sorulara Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal cevap verdi. Ünel, “En sık görülen yan etkiler, aşının yapıldığı yerde ağrı, şişlik, kızarıklık, kısa süreli ateş, halsizlik ve bitkinlik gibi yan etkiler var. Bunun dışındaki diğer yan etkiler Sağlık Bakanlığımız tarafından takip ediliyor. Benim bildiğim kadarıyla da önemli bir yan etki bildirilmedi. 1'incisinde hiçbir yan etki olmamışsa zaten ikinci doz için de huzursuzlanacak bir şey yok" dedi.

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