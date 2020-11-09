Kimlere koronavirüs aşısı yapılacak? | Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Bilim insanları aylardır virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar eskiye ne zaman dönüleceğini, salgından kurtulmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Peki, koronavirüs salgını ne zaman biter?

Koronavirüs aşısı son durum | Koronavirüs aşısı bulundu mu?

Uzmanlar vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda sık sık uyarıyor. Bu hastalıkta kimin taşıyıcı olduğu belli olmadığı için vatandaşların kurallara riayet etmelerinin toplum sağlığı için önemli olduğu vurgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamaların pek çoğunda vatandaşları kurallara uymaya davet ediyor ve tarih boyunca bitmeyen hiçbir salgının olmadığını belirtiyor.

Vatandaşlar bilim insanlarının etkili bir aşı bulup bulmadığını merak ediyor. Ülkemizde üç aşının faz 3 çalışmaları yapılıyor. Bunlardan biri ABD-Alman şirketlerinin ortak yürüttüğü aşı, diğeri ise Çin’in bulduğu aşı. Üçüncü aşı ise yerli aşı çalışmamız.

ABD'li Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech'in birlikte geliştirdiği aşıyla ilgili sevindirici haberler var. Söz konusu aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Aşının 43.538 deneğe uygulandığı ve ilacın hiçbir ciddi yan etkisinin gözlenmediği kaydedildi.

Pek çok doktor ise bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından ‘müjde’ ifadeleriyle paylaştı.

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Vatandaşlar aşının ne zaman uygulanabileceğini merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı bir açıklamada aşı çalışmalarının yolunda gitmesi halinde aralık ayı sonunda belirlenen gruplara uygulanabileceğini belirtmişti. Bakan Koca aynı açıklamasında yerli aşının da nisan başında uygulanır olacağını ifade etmişti.

Şayet koronavirüs aşası gerekli izinleri alırsa; öncelikli olarak risk grubu yüksek sağlık çalışanlarına, güvenlik personellerine ve kalabalık ortamlarda çalışanlara uygulanacak. Kronik hastalar ve ileri yaşlardaki vatandaşlara ise aşı daha sonra yapılacak.