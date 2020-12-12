Koronavirüs aşısı nerede yapılacak? | Koronavirüs salgınının bitmesi için toplumun büyük kısmının aşılanması son derece önemli. Bu sebeple aşı milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda Çin’den gelecek olan aşıya güvendiklerini, uzun zamandaki etkilerinin bilindiğini belirtiyor. Vatandaşlar aşı olabilmek için nereden randevu alabileceklerini araştırıyor. Peki, koronavirüs aşısı nerede yapılacak?

Koronavirüs aşısı sağlık ocağında mı yapılacak?

Koronavirüs aşısının uygulanması için 4 grup oluşturuldu. İlk grupta sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar yer alıyor. Şimdilik aşı için randevu almak gerekmiyor. Muhtemelen kategorilere uyan kişilere Aile Sağlık Merkezleri vasıtasıyla ulaşılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının sağlık ocaklarında da yapılacağını açıkladı. Bakan Koca, “Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı yaptıran vatandaşlarımız sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşumuz tarafından kaydedilecektir. Böyle test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı olan vatandaşlarımız da merkezi bir veri tabanından takip edilecektir" dedi.