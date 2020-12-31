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Sağlık Koronavirüs aşısı riskli mi? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?
Sağlık

Koronavirüs aşısı riskli mi? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs aşısının yan etkileri neler? | Çin’de üretilen Sinovac aşısı 30 Aralık Çarşamba günü Türkiye’ye geldi. Milyonlarca kişi aşının kime ne zaman yapılacağı kadar ilacın yan etkisinin olup olmadığını araştırıyor. Peki, koronavirüs aşısının yan etkisi nedir? | Korona aşısı olmak riskli mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 06:47:00 -
Koronavirüs aşısı riskli mi? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Türkiye’ye ilk pati koronavirüs aşısı geldi. Türkiye haziran ayına kadar hem Çin hem de Alman aşısıyla nüfusun yüzde 60’ını aşılamayı hedefliyor. Ayrıca nisan, mayıs aylarında yerli aşının da devreye gireceği belirtiliyor. Vatandaşlar aşının bir yan etkisinin olup olmadığını merak ediyor. Sinovac henüz faz 3 sonuçlarını açıklamadı. Ancak Türkiye, Brezilya ve Endonezya’dan gelen faz 3 ara sonuçları aşının yüzde 31’inin üzerinde güvenli olduğunu ortaya koyuyor. Şimdiye kadar aşıyla ilgili ciddi bir yan etkisinin gözlenmediği de belirtiliyor. Aşı bölgesinde kızarıklık, yorgunluk, baş ağrısı ve hafif ateş rastlanan yan etkiler arasında. Ülkemizde yalnızca bir kişide kısa süreli alerjik reaksiyon görüldüğü de yapılan açıklamalarda ifade edilmişti. Ankara’ya gelen aşılar en az 14 gün sürecek testlere tabi tutulacak. Testler olumlu neticelenirse süratle aşılama başlayacak. Peki, aşının riskleri var mı?

 Koronavirüs aşısı riskli mi? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk’te açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu üyesi olan Kara aşıların riskiyle ilgili, “Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.

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