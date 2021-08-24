Koronavirüs aşısı olmuşlardı! Emine Ün'ü sarsan ölüm haberi

Şişli'de özel bir hastanede tedavi gören Emine Ün, 10 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun günlerdir yoğun bakımda tedavi gören annesi hayatını kaybetti. Ün, acı haberi Instgram'dan duyurdu.

Oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs yakalandı. Ün ile birlikte annesinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kronik rahatsızlıkları bulunan Emine Ün'ün annesi, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Emine Ün, yoğun bakıma kaldırılan annesi için dua istemişti. Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından biraz da olsa iyiyim bugün…Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şuan üzüntümün tarifi yok.

Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim tek tek cevap yazabilmem konuşabilmem imkansız oluyor, çok teşekkür ederim sağ olun. Allah'ım anneciğime bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah."

Ancak Emine Ün'ün günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren annesi, sabah karşı hayatını kaybetti.

Acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran güzel oyuncu, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.

Aşı olmuşlardı

Öte yandan birkaç gün önce de aşı olmadıkları iddialarına yanıt veren oyuncu, "Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde" demişti.