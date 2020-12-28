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Sağlık Koronavirüs aşısı olan İsrailli kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Sağlık

Koronavirüs aşısı olan İsrailli kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan iki saat sonra kalp krizi geçiren 75 yaşındaki İsrailli bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:23:00 - 2020-12-28 16:26:53
Koronavirüs aşısı olan İsrailli kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İsrail'de Covid-19 aşısını alan 75 yaşındaki bir kişi aşıdan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Aşıdan 2 saat sonra öldü

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan 75 yaşındaki bir kişinin Covid-19 aşısının ilk dozunu aldıktan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği kaydedildi. Hayatını kaybeden kişinin daha önce de kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.

Kalp krizi ile aşı arasındaki ilişki araştırılacak

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hezi Levy, kalp krizi ile aşı arasında bir ilişki olup olmadığına dair soruyu yanıtlamak için özel bir heyetin soruşturma yapacağını duyurdu.

Öte yandan İsrail resmi verilere göre şu ana kadar 379 bin İsrailli Covid-19 aşısı oldu.

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