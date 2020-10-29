Koronavirüs aşısı son durum | Tüm dünya koronavirüs salgınını bitirecek aşının bulunmasını arzu ediyor. Dünyanın farklı noktalarında aşı çalışmaları devam ediyor. Ülkemizde de yerli aşı çalışmaları umut verici düzeyde ilerliyor. Ayrıca Türkiye’de Çin ve ABD-Almanya yapımı iki aşının faz 3 çalışmaları sürdürülüyor. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman yapılır? | Koronavirüs ne zaman biter?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Yerli aşı ne zaman uygulanır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse karşı dünyada 16 aşı çalışmasının devam ettiğini belirtti. Koca, yerli aşıyla ilgili olarak da nisan ayını işaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün özellikle deneysel araştırma laboratuvarımız da önemli. Uluslararası akreditasyonu olan bir laboratuvar. Bugün ziyaret ettim. Bu aşıların toksikolojiyle ilgili çalışmaları artı sterilite ve standardizasyon çalışmalarının yapıldığı bir yer. Hafta sonu için sterilite ve standardizasyon çalışmalarının bir aşı için biteceği ifade edildi. Bu hafta sonu itibarıyla istenilen şekliyle tamamlanırsa gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Ondan önce 5 gün karantinaya alım süreci var. Gelecek hafta karantinaya alım süreciyle birlikte ilk insan uygulaması başlamış olacak” dedi.

Koca, yurt dışından faz 3 çalışması Türkiye'de yapılan 2 aşı olduğunu anımsatarak, bunlardan birinin Pfizer diğerinin de Çin Sinovac olduğunu kaydetti. Koca, “Muhtemelen kasım sonunda bağışıklık durumu konusunda bir bilgilenmemiz olur. Bu aşılarla ilgili de aralıkta Sinovac dediğimiz virülansı azaltılmış olan aşıyla ilgili de 5 milyon gibi eğer başarılı olursa istediğimiz şekilde sonuç alınırsa aralık ayında 5 milyon aşıyı uygulama şansımız olacak. Devamında ocak, şubat ve mart itibarıyla da devam ediliyor olacak. Pfizer için de aynı şekilde görüşmelerimiz var. Bizim aşımız da nisan ayı gibi devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse. En az 3-4 aşının bir noktaya geleceğini uygulama şansı elde edebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.