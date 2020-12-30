Çin aşısı geldi mi? | Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısı Türkiye'ye geldi. Sabah saatlerinde Ankara'ya getirilen aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarına kaldırıldı. 3 milyon doz aşı 14 günlük testlere tabi tutulacak. Testlerin ardından aşı uygulanmaya başlanacak. Koronavirüs aşısı zorunlu mu?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşısı kime ne zaman yapılacak?

Sinovac aşının ilk partisi 3 milyon doz olarak Ankara’ya getirildi. Aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14 gün test edilecek. Aşılar zorunlu olmayacak ve kimseden ücret talep edilmeyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" dedi.

Daha önce yapılan açıklamalara göre aşılar öncelikle sağlık çalışanları, yaşlı bakım evlerinde yaşayanlar ardından da hastalık riski taşıyan meslek gruplarında çalışanlar ve son olarak da tüm vatandaşlara uygulanacak.