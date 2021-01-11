  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşı takvimi
Sağlık

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşı takvimi

Koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? | Aralık ayı sonunda Çin’den getirilen 3 milyon doz aşı test sürecinde. Vatandaşlar Sinovac aşısının ne zaman uygulanmaya başlayacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Sinovac aşısı ne zaman uygulanır?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 20:11:00 -
Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşı takvimi

Koronavirüs aşısı kime ne zaman yapılacak? | Aralık ayı sonunda Çin’den getirilen Sinovac aşısı gerekli testlerden geçiriliyor. Aşıların ne zaman uygulanacağı merak konusu. Koronavirüs aşısı kime yapılacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşı takvimi

2021 yılının ilk kabine toplantı 11 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya aşılamanın ne zaman başlayacağını sordu. Bakan Koca, aşı uygulamasının perşembe, cuma günü başlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı çalışmalarının devam ettiğini diğer aşılarla ilgili tüm gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakın ilişkiler rahatsız etti! Gündemi sallayan nükleer silah iddiası
Dünya

Yakın ilişkiler rahatsız etti! Gündemi sallayan nükleer silah iddiası

Türkiye ile kardeş ülke Pakistan arasındaki yakın ilişkiler Hindistan gündeminde yer aldı. İkili Hindistan'da ilişkilerle ilgili "Türkiye nü..
Türkiye'den WhatsApp'a soğuk duş
Gündem

Türkiye'den WhatsApp'a soğuk duş

Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.
Cenk Tosun bu işareti yaptı, İngiltere karıştı! Skandal karar
Spor

Cenk Tosun bu işareti yaptı, İngiltere karıştı! Skandal karar

İngiltere Futbol Federasyonu, ofsayt nedeniyle iptal edilen golden sonra kurt işareti yapan Cenk Tosun hakkında açıklamayı dinlemeden soruşt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay