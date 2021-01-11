Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşı takvimi
Koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? | Aralık ayı sonunda Çin’den getirilen 3 milyon doz aşı test sürecinde. Vatandaşlar Sinovac aşısının ne zaman uygulanmaya başlayacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Sinovac aşısı ne zaman uygulanır?
Koronavirüs aşısı kime ne zaman yapılacak? | Aralık ayı sonunda Çin’den getirilen Sinovac aşısı gerekli testlerden geçiriliyor. Aşıların ne zaman uygulanacağı merak konusu. Koronavirüs aşısı kime yapılacak?
Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşı takvimi
2021 yılının ilk kabine toplantı 11 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya aşılamanın ne zaman başlayacağını sordu. Bakan Koca, aşı uygulamasının perşembe, cuma günü başlayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı çalışmalarının devam ettiğini diğer aşılarla ilgili tüm gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirtti.