Koronavirüs aşısı kime ne zaman yapılacak? | Aralık ayı sonunda Çin’den getirilen Sinovac aşısı gerekli testlerden geçiriliyor. Aşıların ne zaman uygulanacağı merak konusu. Koronavirüs aşısı kime yapılacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşı takvimi

2021 yılının ilk kabine toplantı 11 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya aşılamanın ne zaman başlayacağını sordu. Bakan Koca, aşı uygulamasının perşembe, cuma günü başlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı çalışmalarının devam ettiğini diğer aşılarla ilgili tüm gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirtti.