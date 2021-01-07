Koronavirüs aşı randevusu oluştur | Koronavirüs salgınında aşı uygulaması salgından kurtulmak için son derece önemli. Uzmanlar toplumların yüzde 60-70’inin aşılanması gerektiğini belirtiyor. Türkiye’de aşılama çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.

Koronavirüs aşı uygulaması dolandırıcıların iştahını kabarttı. Pek çok vatandaşa SMS ile ‘koronavirüs aşı randevusuyla’ ilgili mesaj gidiyor. Ancak şimdilik aşılarla ilgili bir randevu oluşturulmuyor. Bu sebeple dolandırıcıların tuzaklarına düşmemek için resmi açıklamaları beklemenizde yarar var.

Peki, koronavirüs aşısı için nereden randevu alınacak? | Randevu almayana koronavirüs aşısı yapılmayacak mı?

Koronavirüs aşısı için nereden randevu alınacak?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında" resmi yazı, 81 İl Sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Alınacak tedbirler kapsamında, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirlenecek. Aşı uygulama odası, poliklinik oda standartlarını karşılayacak.

Sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından aşı uygulama oda sayısı, sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmalar önlenecek.

Hastane yatak sayısına göre asgari aşı uygulama oda sayıları belirlendi. Buna göre, yatak sayısı 50 ve altındaki hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası bulunacak.

Her 10 aşı uygulama odasına 1 sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılacak. Aşı uygulama oda sayısı 10'dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunlu tutulacak.

Aşı uygulaması için hastanelere başvuran vatandaşlara hizmet sunumunda, sosyal mesafeye önem verilecek. Aşı uygulaması yapılacak genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması sağlanacak ve kalabalıklaşma önlenecek.

Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenecek, buna uygun işaretlenecek. Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar yerleştirilecek.

Aşı uygulama odaları, hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olacak ve aşı odasının bulunduğu yerde geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulacak.

Aşı odaları acil servisten uzakta, normal poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışmayacağı bir lokalizasyonda bulunacak.

Hastane poliklinik odalarının, aşı uygulama odası olarak kullanılması planlanmışsa günlük çalışma saati 08.30-24.00 arasında düzenlenecek ve poliklinik hastaları ile aşı uygulanacak kişilerin karışması önlenecek. Normal poliklinik mesaisi süresince aşı uygulama oda sayısı düşük tutulabilecek ancak 17.00-24.00 saatlerinde belirtilen sayıda aşı uygulama odası faal olacak.

Aşı yapılacak vatandaşların hastane girişinden aşı uygulama alanına ulaşımında hastanenin girişinden itibaren yönlendirme levhaları olacak veya yönlendirme elemanıyla ulaşım kolaylaştırılacak.

Yönlendirme elemanları, hastaneye girişte randevusuz gelen vatandaşları, randevu çizelgesi uygun hekimin listesine işleyerek ilgili aşı uygulama odasına yönlendirecek.

Aşı uygulama odası bekleme alanı ve muayene odasının havalandırması yeterli olacak. Varsa pencere ve kapılar açılarak temiz hava girişi sağlanacak.

Vatandaşlar ve refakatçiler bekleme alanında diğerlerinden en az bir metre aralıklarla oturacak. Oturma düzeni koltukların işaretlenmesi veya koltuk eksiltilmesiyle sağlanacak.

Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlar hastanelere randevu alarak gelecek. Aşı uygulama alanlarında el antiseptiği erişilebilir bir yerde olacak.

Randevuların nasıl nereden alınacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aşı randevusuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak. Ancak aşı randevusunun MHRS, e-nabız ve e-devlet üzerinden verilmesi bekleniyor. MHRS sistemine özel ve üniversite hastaneleri aşı uygulaması sebebiyle dahil edilecek. Ayrıca ALO 182’den hastane randevusu alınabiliyor.