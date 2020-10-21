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Korona Virüs Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Yerli aşı son durum
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Yerli aşı son durum

Yerli aşı ne zaman piyasaya çıkar? | Koronavirüs salgının bitmesi için dünyanın dört bir yanında bilim insanları aşı ve ilaç çalışmaları yapıyor. Kırktan fazla aşı çalışması mevcut ve söz konusu çalışmalardan bazıları son aşamaya geldi. Türkiye’de de salgınla birlikte aşı çalışmaları başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıyla ilgili yapılan hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar elde edildiğini duyurmuştu. Bu gelişmeyle milyonlarca kişi ‘Yerli aşı acaba ne zaman kullanılacak?” sorusunu araştırmaya başladı. Peki, yerli aşı ne durumda? | Yerli koronavirüs aşısı insan deneyleri başladı mı? | Yerli aşı ne zaman yapılır? | 2021’de koronavirüs aşısı olacak mıyız?

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:40:00 -
Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Yerli aşı son durum

2019 yılının aralık ayında Çin’de esrarengiz ölümlerin meydana geldiği haberleri yankı uyandırdı. Çin başta olayı örtbas etmeye çalışsa da yeni bir virüsün insandan insana yayıldığı fazla saklanamadı. İlk aşamada yeterli tedbirler alınmadığı içinse salgın dünyanın dört bir yanına yayıldı. Türkiye ise ocak ayı başında bu salgının tüm dünyaya yayılabileceğini tahmin etti ve Bilim Kurulu oluşturdu. Ardından başta Çin olmak üzere pek çok ülkeyle ulaşımı durdurdu. Alınan tedbirler sayesinde ülkemiz ilk vakanın görülmesini dört ay kadar öteledi. Bu ise hastalığı tanıma ve tedavi yöntemlerini bulma açısından son derece etkili oldu. Salgınla birlikte ilk aşı çalışmaları ise Çin’de başladı. Dünyanın pek çok yerinde bu hastalığa karşı aşı çalışmaları sürüyor. Birkaç aşıda ise son aşamaya gelindi. Türkiye’de kendi aşını geliştirmek için kolları sıvadı.

Geliştirilen aşı hayvan deneylerinde başarılı oldu. İnsanlar üzerinde yapılacak deneyle sonrasında ise yerli aşının durumu netlik kazanacak. Konu hakkında en sıcak açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Yerli aşı son durum

20 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısında gündemi ilgilendiren pek çok başlık ele alındı. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda aşı hakkında da bilgi verdi. Erdoğan, “Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı öngörülüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yılsonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir” dedi.

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