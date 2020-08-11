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Sağlık

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Rusya’dan heyecanlandıran açıklama geldi!

Koronavirüs aşısı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken hem dünya hem de Türkiye bu konuyla alakalı gelen habere gözünü ve kulağını dikmiş durumda. Herkesi heyecanlandıran açıklama ise bugün Rusya’dan geldi. Peki koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte Rusya’dan gelen koronavirüs aşısı hakkında umutlandıran detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:12:00 -
Koronavirüs aşısı bulundu mu? Rusya’dan heyecanlandıran açıklama geldi!

Yaklaşık olarak 8 aydır gerek dünyadan olsun gerekse Türkiye’den olsun koronavirüs ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Tüm dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs için heyecanlandıran açıklama ise Rusya’dan geldi. Peki koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte tüm detaylar…

Sputnik ve Reuters'ın son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Putin, kızının da aşıyı ilk kullananlardan olduğunu belirtirken, kızının aşı yapıldıktan sonra hafif bir ateşe yakalandığını, ancak sonrasında hızla geçtiğini ve şu anda çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Putin, yakın zaman içerisinde seri üretimi gerçekleştirmeyi umduklarını da sözlerine ekledi.

Rusya’dan yapılan açıklama sonrası gözler Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından yapılacak değerlendirmeye çevrildi. Açıklama sonrası DSÖ’den gelen ilk açıklama ise "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" oldu.

20 ÜLKEDEN 1 MİLYAR DOZ SİPARİŞ

Rusya'nın aşı haberinin ardından Moskova yeni koronavirüs aşısının adını 'Sputnik V' olarak adlandırdıklarını açıkladı.

Açıklamada şu ana kadar 20 ülkeden toplamda 1 milyar doz sipariş alındığı da belirtildi.

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