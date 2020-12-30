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Sağlık Koronavirüs aşıları eczanede ne zaman satılacak? Prof. Dr. Ateş Kara cevapladı
Sağlık

Koronavirüs aşıları eczanede ne zaman satılacak? Prof. Dr. Ateş Kara cevapladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'den gelen Sinovac aşılarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:10:00 -
Koronavirüs aşıları eczanede ne zaman satılacak? Prof. Dr. Ateş Kara cevapladı

Çin'den getirilen koronavirüs aşıları hakkında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, açıklamalarda bulundu. 

Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle:

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz kurumu tarafından laboratuvarları var ve bu laboratuvarlar dünya tarafından da akredite edilmiş. Yaptığı işlemlerin hepsi yurt dışında da birebir kabul edilen ve onaylanan laboratuvarlar. Burada yapılacak testler ilk etapta aşının içeriğine içindekilere ve aynı zamanda da herhangi bir şekilde potansiyel olarak olmaması gerekir çıkışında çünkü her türlü testler yapılır ama herhangi bir şekilde belirtilenden farklı bir içeriği var mı şeklinde testleri yapılıyor. Etkinlik testleri derken o da şöyle aşının içerisinde belirtildiği kadar antijen var mı şeklinde de bakılıyor. Onun dışında herhangi bir kişiye uygulanıp cevap verip vermeyeceği testler değil temel testler. Aşıların içerisinden rastgele örneklem alınacak. Yaklaşık 250'ye yakın örneklem alınıp test edilecek. 1 hafta sonra yine aşı gelecek onlar da aynı şekilde örneklem alınım test edilecek. Her bir parti test ediliyor. Aşıların fabrikadan üretildiği andan itibaren kaç derecede çıktığı, uçakta kaç dereceye maruz kaldığı gibi tüm sıcaklık testleri yapılacak.

Bu aşıların yakın dönemde eczanede satılmasını beklememek lazım. Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur.

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