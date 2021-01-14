Koronavirüs aşı ekranı | Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi. 13 Ocak Perşembe akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ilk doz aşılarını oldu. 14 Ocak Perşembe günü ise hastane ve sağlık ocaklarında aşılamalar başladı. Peki, kim nereden aşı randevusu alabilir?

Koronavirüs aşı randevusu al | Koronavirüs aşı randevusu nereden nasıl alınır?

Ülkemize gelen 3 milyon doz aşı 1,5 milyon kişiye uygulanacak. Öncelikli olarak risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. Ardından 65 yaş üstüne aşı yapılmaya başlanacak. 14 Ocak Perşembe günü koronavirüs aşıları sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Aşılar hastanelerde bulunan aşı odalarında randevusu olanlara yapılıyor. Aşılama çalışmaları sabah 8.00’de başlayıp gece 24.00’e kadar sürecek. Aşı olan her kişi 15 dakika aşı odasında gözetim altında kalacak.

Belirttiğimiz gibi şimdilik yalnızca sağlık çalışanlarına randevu veriliyor. Koronavirüs aşı randevusu E Nabız üzerinden oluşturuluyor. E Nabız’a TC kimlik numaranız ve e nabız şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. E nabız şifreniz yoksa sisteme E devlet şifrenizle giriş sağlayabilirsiniz. Açılan ekranda ‘Randevu al’ kısmına tıklayın. Ardından karşınızda “Aile Hekimi Randevusu Al-Hastane Randevusu Al-Aşı Randevusu Al” seçenekleri listelenecek.

Aşı Randevusu Al kısmına tıkladığınızda şayet sağlık çalışanıysanız randevunuz oluşturulacaktır. Sağlık çalışanı değilseniz, “Saygıdeğer Vatandaşımız, Covid-19 Aşılama Programına ilk olarak Sağlık Çalışanlarımızdan başlanacaktır. Diğer öncelikli gruplar için aşılama programı, Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir” ifadesiyle karşılaşacaksınız.

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