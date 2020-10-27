Aşı gönüllüsü ol | Koronavirüs aşısı gönüllüsü kimler olabilir? 2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanında bilim insanları bu salgına karşı aşı ve ilaç geliştirmeye çalışıyor. Ülkemizde de milli aşı çalışmaları sürüyor. Ayrıca ülkemizde farklı firmaların aşıları da deneklere uygulanıyor. Peki, koronavirüs aşısı için gönüllü olmak mümkün mü?

Koronavirüs aşı için nasıl gönüllü olunur?

Amerikan Pfizer ve Alman BioNTech firmaların geliştirdiği koronavirüs aşısı ülkemiz de denenmeye başladı. Aşı ilk olarak Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulandı. Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal da gönüllüler arasında yer aldı.

Ünal, “Aşının zararlı etkilerinin olup olmadığı, hayvanlardan başlanarak adım adım değerlendiriliyor. Hiçbir aşının yan etkisi sıfır olamaz. Kabul edilebilir olduğu için bu kadar geniş gruplara yapılıyor. İlk aşı olacak kişilerden biri, ben olacağım. Bu aşı bugüne kadar 37 bin kişiye yapıldı. Bunlarda ciddi bir yan etki oluşmadı” dedi.

Pek çok kişi ülkemizde gönüllüler üzerinde denenmeye başlanan aşılar için gönüllü olup olamayacaklarını araştırmaya başladı. Ülkemizde yürütülen aşı çalışmaları için gönüllü olmak mümkün. Bunun için hastanelere müracaat etmek gerekiyor. Alman ve Amerikan şirketin ortak yürüttüğü aşı çalışmasında gönüllü olmak isteyenler Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne telefonla ulaşıp bilgi alabilir. Ayrıca yerli aşı ve diğer aşı çalışmaları için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi , İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi’ni arayarak bilgi alabilirsiniz.