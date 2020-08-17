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Spor

Koronavirüs Alman fulbol kulübünü fena vurdu! 10 yıl sonra ilk kez

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, 30 Haziran'da biten mali yılda 10 yıl sonra ilk kez zarar ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:17:00 -
Koronavirüs Alman fulbol kulübünü fena vurdu! 10 yıl sonra ilk kez

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa'da futbol kulüplerine de büyük darbe vuruyor.

Koronavirüsten olumsuz etkilenen Borussia Dortmund, 1 Temmuz 2019'da başlayan ve 30 Haziran 2020'de biten mali yılı için zarar ettiğini açıkladı. Zararın boyutunun 44 milyon avro olduğunu duyuran Alman futbol kulübü, son 10 yılda ilk kez zarar açıklamış oldu

Alman kulübünün aynı dönemde konsolide gelirleri 370 milyon avro seviyesinde kalırken, gelirleri mali yılın son çeyreğinde (nisan-haziran) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25 düştü.

Sarı-siyahlı kulüp, bir önceki mali dönemde 17,4 milyon avro kar elde etmişti.

Alman kulübün müsabakalardan geliri 44,7 milyon avrodan 32,5 milyon avroya gerilerken, reklam gelirleri 96,8 milyon avrodan 98 milyon avroya yükseldi.

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