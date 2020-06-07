Koronadan kaçan Başkonuş Yaylası’na çıktı

Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerinden biri olan Başkonuş Yaylası, korona virüsten kaçanların mekanı haline geldi.

Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerinin başında yer alan Başkonuş Yaylası, endemik bitki örtüsü ve sık orman yapısıyla ülkenin farklı yerlerinden gelen insanların ilgisini çekiyor. Ortalama bin 500 rakımlı yaylaya korona virüs nedeniyle yaşlıların da ilgisi arttı. Karavanda kalan veya çadır kuran yaşlılar 2-3 ay temiz havayı teneffüs etme imkanı buluyor.

Geçmişte Başkonuş Yaylası’nın nefes hastalıkları için kullanılan mekanlar arasında yer aldığını söyleyen Başkonuş Yaylası İşletmecisi Serhan Erdoğanyılmaz, “Başkonuş Yaylası yüzyıllar sonra asıl görevini yapmaya yeniden başladı. Pandemi sonrasında yoğun bir şekilde vatandaşların ilgisini çekiyor. Zaten yayla Osmanlı döneminde göğüs hastalıklarına kapılanların uğrak yerlerinden biriydi. Pandemi dışında göğüs hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıklara kapılan vatandaşlarımızı burada misafir ediyorduk. Başkonuş Yaylası adeta bir şifa kaynağıdır ve bin 350 ve bin 500 metre arasında yetişen sedir ve ardıç ağaçlarının ürettiği oksijen ve Akdeniz’den gelen nemli havayla birleştiğinde bu temiz reçeteye ulaşıyoruz. Buraya korona virüs sonrası talep var ve gelen insanların ateşleri ölçülüyor tedbirli bir şekilde konaklama yapıyorlar” diye konuştu.

Yaylaya geldiğini ve temiz havasının faydasını gördüğünü söyleyen 65 yaşındaki Mehmet Aran, “Bir nevi tabiat hastanesi gibi burası. Özellikle KOAH ve akciğer hastalıklarına faydalı bir yer. Bizlerde korona virüsten kaçarak buraya geldik, yaklaşık 3 aydır buradayız" dedi.

Mehmet Aran’ın eşi Fatma Aran ise, “Ben daha önce gelmek istemiyordum ama pandemi sürecinde çok güzel oldu ve buraya gelip temiz havanın tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.