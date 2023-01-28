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Dünya "Korona yok, Putin vatan haini" demişti! Aldığı ceza belli oldu
Dünya

"Korona yok, Putin vatan haini" demişti! Aldığı ceza belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'şeytani dünya hükümetine hizmet eden bir vatan haini' olduğunu iddia eden ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgınının yalan olduğunu savunan eski Rus keşiş Nikolai Romanov'a 7 yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 09:34:00 - 2023-01-28 09:42:38
"Korona yok, Putin vatan haini" demişti! Aldığı ceza belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'şeytani dünya hükümetine hizmet eden bir vatan haini' olarak niteleyen ve Covid-19 pandemisinin yalan olduğunu söyleyen eski Rus keşiş Nikolai Romanov 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova'da görülen mahkeme Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aforoz edilene kadar Peder Sergiy olarak bilinen 67 yaşındaki eski keşişi "nefreti kışkırtmaktan" mahkum ederken avukatı temyize gideceklerini açıkladı.

Romanov, halkı Rus hükümetinin karantina önlemlerine itaatsizlik etmeye çağırmış, kitleleri kontrol etmek için küresel bir komplo yapıldığını ileri sürmüştü.

Romanov Sovyet döneminde polis memuru olarak görev yapmış, görevinden ayrıldıktan sonra cinayet, soygun ve saldırıdan suçlu bulunarak 13 yıl hapse mahkum edilmişti. Serbest bırakıldıktan sonra keşiş olmuştu.

Hükümetin sokağa çıkma yasağına uymama çağrısında da bulunan Romanov, kendi kurduğu manastıra kapanmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi, manastır kurallarını çiğnediğini ileri sürerek kendisini başrahiplik görevinden almış ve daha sonra da aforoz etti. Bu kararı tanımayan Romanov destekçileri ile birlikte direnişe geçmiş gözaltına aylarca süren direnişin ardından alınabilmişti.

Aralık 2020'de tutuklanan Romanov, Kasım 2021'de, inananları "Rusya için ölmeye" çağırdığı vaazlar aracılığıyla intihar eylemlerini teşvik etmekten ve vicdan özgürlüğünü ihlal etmekten suçlu bulunarak 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yedi yıllık ceza, önceki cezayla eş zamanlı olarak uygulanacak.

Kaynak: Euronews

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