Korona virüsü yendi, ’plazma’ bağışçısı oldu

Zonguldak’ta korona virüsü yenen Turgay Uçar (38), plazma bağışında bulunarak tedavi gören hastalara umut oldu.

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir fabrikada torna ustası olarak Çalışan Turgay Uçar, 29 Mart’ta halsizlik yaşamaya başladı. Ateşin yükseldiğini fark eden Uçar, ilçedeki Devlet hastaneye başvurdu. Çekilen tomografisinde Covid-19 bulgusuna rastlanan Uçar, ardından Ereğli Devlet Hastaneye yatırıldı. 2 gün süren tedavisinin ardından iyileşti. Evinde 14 gün karantina altında tutulan Uçar’ın yapılan iki testinin sonucu da negatif çıktı. Uçar, tedbir amaçlı 14 gün daha kendini izole ettikten sonra normal hayatına geri döndü. Sağlığına kavuşan Uçar, immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi.

Uçar, İzmit’te özel bir hastaneye giderek bağış yaparken yaptığı açıklamada, kısa sürede sağlığına kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun zaman evde karantinada kaldıktan sonra bağışı için gönüllü olduğumu yetkili makamlara belirttim. Hastanede Covid-19 tespit edildikten sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 gün boyunca evdeki takip ve kontrollerim devam etti. Ben de kurallara ve önerilere uydum. Kontrol ve testlerimde sıkıntı yaşanmadı" diye konuştu.

Uçar iyileştikten sonra üzerine düşeni yaptığını belirterek, "Covid-19 tedavisi kapsamında plazma bağışı bekleyen hastalarımıza plazma bağışımızı gerçekleştirdik. Bir hastaya şifa olabiliyorsak ne mutlu bize. Hastanelerde tedavi gören tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.