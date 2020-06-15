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Aktüel

Korona virüsle mücadelede rakamlar açıklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar 4 milyona yakın maske, 150 bin gıda kolisi ve 8 bin 500 litre dezenfektan dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:57:52 -
Korona virüsle mücadelede rakamlar açıklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar 4 milyona yakın maske, 150 bin gıda kolisi ve 8 bin 500 litre dezenfektan dağıttı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda, korona virüsle mücadelede halka destek sağlandı. Mücadelenin başladığı günden, 14 Haziran 2020 Pazar gününe kadar Büyükşehir Belediyesi’nce vatandaşa 8 bin 500 litre dezenfektan, 3 milyon 782 bin 146 adet maske dağıtıldı. Yine aynı tarihe kadar Adana’nın 15 ilçesinde 800 mahalleye sosyal yardım dağıtımı gerçekleştirildi ve 150 bin 271 adet gıda kolisi ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırıldı.

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