Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Yeni tip korona virüse karşı Kağıthane ve Eyüpsultan Belediyesi ekipleri güçlerini birleştirerek sokaklarda ortak temizlik çalışması yaptı. 25 araç ve 50 personelin katıldığı çalışma havadan görüntülendi. Ekiplerin çalışmalarını evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar da onları alkışlayarak motive etti.

Yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek için belediyeler her gün cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalardan biri de Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinin sınır noktası olan Sokullu Caddesi’nde gerçekleştirildi. Kağıthane ve Eyüpsultan Belediyesi Temizlik ekipleri bir araya gelerek toplam 25 araç ve 50 personelle caddeyi baştan sona özel solüsyonlu sularla temizledi. Hummalı bir çalışmayla cadde virüs ve bakterilerden tamamen arındırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, ekiplerin çalışmalarını evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar da onları alkışlayarak motive etti.

“2 bin 200 sokağı yıkayıp dezenfekte ettik”

Temizlik ve dezenfekte çalışmalarını koordine eden Kağıthane Belediyesi Vardiya Amiri Tolga Akgül, “Korona virüs süreci başladıktan sonra Kağıthane ilçemizde 2 bin 200 sokağımızı yıkayıp dezenfekte çalışmamızı gerçekleştirdik. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün de Eyüpsultan Belediyesi ile birlikte ortaklaşa alanlarımızda yıkama ve dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Kağıthane ve Eyüpsultan Belediyesi olarak ortak alanımızda yaptığımız çalışmada 25 araçla sahadayız, personel sayısı da 50’nin üzerinde. Temizleme çalışmalarında, çamaşır suyu ve özel solüsyon, dezenfektan malzemeleri kullanıyoruz. Bu şekilde yoğun bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve lütfen evde kalın diyoruz” şeklinde konuştu.

“25 araç ve 50 personelle buranın temizliğini sağladık”

Eyüpsultan Belediyesi Alibeyköy Şantiye Şefi Yaşar Ceylan ise, “Bugün Kağıthane ve Eyüpsultan Belediyesinin ortak çalışma alanında 25 araç ve 50 personelle korona virüse karşı tedbirimizi almak amaçlı temizlik faaliyetimizi sağlamaktayız” dedi.

Sokullu Caddesi üzerinde Kağıthane ve Eyüpsultan Belediyeleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen temizlik ve dezenfekte çalışması havadan da görüntülendi.