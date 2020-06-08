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Aktüel

Korona virüs tedbirleri ihlaline 26 bin 348 TL ceza kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı toplam 14 vatandaşa 8 bin 844 TL ceza işlem uygulanırken sosyal mesafeyi ihlal eden 28 vatandaşa ise 17 bin 504 TL ceza kesildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:16:51 -
Korona virüs tedbirleri ihlaline 26 bin 348 TL ceza kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı toplam 14 vatandaşa 8 bin 844 TL ceza işlem uygulanırken sosyal mesafeyi ihlal eden 28 vatandaşa ise 17 bin 504 TL ceza kesildiğini belirtti.


Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, emniyet müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, tedbirler kapsamında 65 yaş üstü 7 kişiye 2 bin 744 TL, 20 yaş altı 7 kişiye ise 6 bin 100 TL’lik adli işlem, sosyal mesafe kuralına uymayan 28 kişiye ise 17 bin 504 TL para cezası kesildiği ifade edildi.

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