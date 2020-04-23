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Aktüel

Korona virüs tandır ekmeğine ilgiyi arttırdı

Bayburt’ta korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde kal çağrıları, tandır ekmeğine olan ilgiyi artırdı.

2020-04-23 11:13:18 -
Korona virüs tandır ekmeğine ilgiyi arttırdı

Bayburt’ta korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde kal çağrıları, tandır ekmeğine olan ilgiyi artırdı. Genellikle Bayburt’un köylerinde ev bahçelerinde bulunan tandırlar, yasaklarla birlikte daha sık kullanılmaya başlandı. Bölgede önceki yıllarda özellikle kırsal kesimde kadınlar tarafından pişirilen tandır ekmeği, gelişen teknoloji ve şehirleşme ile birlikte yerini fırınlarda pişirilen ekmeklere bıraktı. Fakat tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını ile birlikte tandır ekmeklerine ilgi arttı.


Evinin bahçesinde bulanan tandırı uzun zamandır kullanmadığını söyleyen Hatice Yıldız, “Sağlık için, hijyen için, çocuklarımızın, eşlerimizin çarşıya çıkmaması için ekmeğimizi tandırımızda pişirmeye başladık. Bizim imkanımız var biz ekmeğimizi artık kendimizi tandırımızda pişiriyoruz.” dedi.

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