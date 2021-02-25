Korona vaka sayısı fazla olan illerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Mart'ta hangi illere okullar açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mart'ta başlaması planan kademeli normalleşmede okulların yüz yüze eğitim sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, corona virüs vaka sayısında çok yüksek riskli şehirler için, okulların açılması ya da sınav yapılmasına ilişkin konularda, il hıfzıssıhha kurulu ve vali gözetiminde özel kararlar alınabileceğini belirtti.

Hangi illerde ne kadar korona vakası var?

İl il koronavirüs vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Koronavirüs haftalık illere göre vaka sayıları (15-21 Şubat) ile dikkat çeken rakamlar belli oldu. İllere göre vaka sayısında, her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 60.19’dan 68.23’e yükseldi. Haftalık vaka sayısı Samsun’da 171.29’dan 202.94’e, Ordu’da 194.42’den 228.40’a, Giresun’da 184.34’ten 217.51’e, Tokat’ta 118.52’den 149.20’ye yükseldi.

Her 100 bin kişide vaka sayıları Tekirdağ'da 55.37'den 74.65'e, Bilecik’te 35.41’den 45.72’ye, Bolu'da 44.96'dan 75.60'a, Aksaray 92.01'den 108.27'ye, Adıyaman'da ise 100.55'ten 120.64'e çıktı.

Tabloda dikkat çeken diğer iller ise Sakarya, Burdur, Ardahan ve Balıkesir oldu. Haftalık vaka sayıları Sakarya’da 76.77’den 103.01’e, Burdur’da 75.54’ten 93.23’e, Ardahan’da 65.63’ten 88.39’a ve Balıkesir’de 83.65’ten 92.40’a yükseldi.