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Sağlık Korona tamamen biter mi? Maske yasağı ne zaman bitecek?
Sağlık

Korona tamamen biter mi? Maske yasağı ne zaman bitecek?

Yasaklar ne zaman kalkar? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kısıtlamalar uygulanıyor. Aşılamada son haftada yaşanan artışla salgının ne zaman biteceği, yasakların kalkıp kalkmayacağı daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, maske yasağı bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 12:21:00 -
Korona tamamen biter mi? Maske yasağı ne zaman bitecek?

Ülkemizde ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. O günden bu yana maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha çok dikkat ediliyor. Kısıtlamalarla geçen bir yılı aşkın sürenin ne zaman sona ereceği, eski günlere ne zaman dönüleceği merak ediliyor. Peki, korona tamamen bitecek mi?

Korona tamamen biter mi? Maske yasağı ne zaman bitecek?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşı tedarikine bağlı olarak sonbaharda rahatlama yaşanacağını belirtti. Prof. Dr. İsmail Balık, "Günde 1 milyon doz aşı uygulanması durumunda temmuz ayı sonuna kadar toplumsal bağışıklık hedefine erişiriz. Sonbaharda ise eski normalimize dönebiliriz. Elbette bu, aşı tedarikinde sorun kalmamasına ve insanların aşı olmak konusundaki uyumuna bağlı" dedi. BioNTech aşısının, ilk dozun 10 gün sonrasından itibaren etkisini göstermeye başladığına işaret eden Balık, bunun toplum bağışıklığını daha hızlı sağlama açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kovid-19'un ‘salgın’ olarak anılmaması için toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmış olması gerektiğini aktaran Balık, "Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında hastalık 'salgın' formundan çıkıp az sayıda enfeksiyon vakası olarak görülmeye, artık toplumu ciddi şekilde etkilememeye başlayabilir. Elbette bu süreçte aşı olmamış kişiler için risk devam edecektir" diye konuştu.

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