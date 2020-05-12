Korona sindirim sistemini nasıl etkiliyor

Korona virüsün en çok vurgulanan belirtileri arasında ateş, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğün yer aldığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayhan Avcu, ancak sindirim sistemini etkileyen belirtileri konusunda da uyardı.

Salgının sıklıkla ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum sistemine ait semptomlarla kendini hissettirdiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayhan Avcu, "Ancak bilinmelidir ki korona virüsünün hücre içerisine girmek için kullandığı reseptör (anjiotensin dönüştürücü enzim 2) solunum sisteminde olduğu gibi sindirim siteminin belirli bölgelerinde de bulunmaktadır. Bu sebeple sindirim sistemi hücreleri virüsle enfekte olarak, sindirim sistemine ait semptomlar da görülebilmektedir. Farklı ülkelerden hasta grupları değerlendirildiğinde sindirim sitemine ait semptom gösteren hasta oranı yüzde 70’e kadar çıkabilmektedir. Hastaların hiçbir solunumsal şikayeti olmadan sindirim sistemi ile ilgili şikayetlerle hastalık başlayabilir. Bununla birlikte bazı hasta gruplarında ise sindirim ve solunum sitemine ait şikayetler birlikte görülebilir. Sindirim sitemine ait en belirgin teşhis iştah kaybıdır. Buna ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı eşlik eder. Sindirim sistemine ait semptomlar ile başlangıç gösteren hastaların hastaneye başvuru süresi daha uzun olmaktadır. İshal ortalama 1 haftaya kadar devam edebilir. Sıklıkla kansız ve mukussuz, günde ortalama 4-5 defa olan ishal gözlenir. Bazı hastalarda ise ishal sayısı günde 20’ye kadar çıkabilmekte ciddi sıvı kaybına neden olmaktadır. Bu hasta grubunun mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekmektedir" dedi.

Üst solunum yolundan alınan örneklerde virüs testi negatifleşse bile gaitada virüs atılımının devam edebildiğini belirten Avcu, "Canlı virüsün dışkı yolu ile atılması, enfeksiyonun fekal- oral (dışkı-ağız) yol ile bulaşma riskini gündeme getirecek ve hastalığın kontrol altına alınması yönünde ayrı bir zorluk içerecektir. Tedavi sonrasında evine gönderilen hastaların izolasyona dikkat etmesi, ev içerisindeki diğer bireylerle aynı tuvaleti kullanmaması gerekir. Sindirim sistemine ait semptomların erken dönemde görüldüğü hasta gruplarında hastalığın daha kötü seyrettiğine dair bir kanıt yoktur. Ancak ciddi seyirli hasta gruplarında daha sık sindirim sistemi semptomu görülebilir. Bu hasta gruplarında yüzde 50’ye varan oranlarda karaciğer testlerinde yükselme tespit edilmiştir" diye konuştu.