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Sağlık Korona refakatçisi nedir?
Sağlık

Korona refakatçisi nedir?

Koronavirüs refakatçisi günlük ne kadar? | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bazı hastalar için refakatçisi isteniyor. Salgın bir hastalık olduğu içinse aileler refakatçisi olarak kalmayı reddedebiliyor. Bu sebeple de refakatçiliği ücretli yapanlar ortaya çıktı. Peki, kimler refakatçi olabilir? | Koronavirüs için refakatçi bu | Koronavirüs refakatçi ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:51:00 -
Korona refakatçisi nedir?

Koronavirüs salgını sebebiyle refakatçi borsası oluştu. Bilindiği gibi bazı firmalar uzun süre hastanelerde kalan hastalara yardımcı, refakatçi sağlıyor. Pek çok aile aylar süren hastane koşuşturmacasında bu hizmetten yararlanıyor. Ancak koronavirüs salgınında refakatçi ücretleri de bir hayli arttı. Peki, refakatçi ücretleri ne kadar?

Korona refakatçisi nedir?

Koronavirüs hastası olan ve normal serviste yatan kişiler kendi öz bakımlarını sağlıyorsa hastaneler refakatçi talep etmiyor. Ancak bu hastalık yalnızca bedeni değil psikolojiyi de olumsuz etkiliyor. Bu sebeple bazı hastalar için refakatçi talep edilebiliyor. Genellikle hastalığı atlatan aile yakınlarından refakatçi isteniyor. Elbette hastalığı geçirmeyen kişiler de refakatçi olabiliyor. Doktorlar refakatçilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına odalarda devam etmesini gün içerisinde birkaç kez odanın havalandırılmasını istiyor. Bu dönemde refakatçi borsası da gelişti. Bazı firmalar koronavirüs hastalarına refakatçi temin ediyor. Ancak koronavirüs refakatçileri günlük 500 ila 800 lira arasında değişen rakamlar talep ediyor.

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